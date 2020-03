ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਬੂ Posted On March - 18 - 2020 ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਲੋਟ, 17 ਮਾਰਚ

ਕਰੀਬ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੰਡਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਐੱਚਐੱਮ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੇਜਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 7-8 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

