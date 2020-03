ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ Posted On March - 16 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਮਾਰਚ

ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡੀਵੇਜ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਸੀਈਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਜੀਐੱਮਟੀਡੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੇੱਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜੀਐੱਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸਡੀਈ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

