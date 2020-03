ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ Posted On March - 23 - 2020 ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ

ਪਾਇਲ, 22 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਇਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤਿਆ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰਾਂ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਇਲ 01628-276892, ਐੱਸਐੱਮਓ ਪਾਇਲ 01628-276956 ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਮਲੌਦ 81980-14783) _ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਮਓ ਪਾਇਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਏਡੀਓ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਰਾਉਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਹੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਪਿੰਡ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਥਾਣਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

