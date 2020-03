ਬਾਬਾ ਸਰਬ ਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧ ’ਤੇ ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜਾ Posted On March - 9 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 8 ਮਾਰਚ

ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਰਬ ਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧ ਉੱਤੇ ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜਾ ਸਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜਾ ਗਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਉਗਰਸੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੈਂਤਾਂ, ਛੰਦ, ਕਲੀਆਂ, ਕੋਰੜੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੰਗੀ ਉੱਤੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਢੋਲਕ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਛੂ ਗਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ।

ਬਾਬਾ ਸਰਬ ਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜਾ ਗਾਇਕ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਲੰਬਿਆਂ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

