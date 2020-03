ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Posted On March - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਮਾਰਚ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 1700 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਸੂਈ ਜੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 320 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

Both comments and pings are currently closed.