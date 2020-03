ਬਲੀਏਵਾਲ ’ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ

ਬਲੀਏਵਾਲ ’ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ Posted On March - 7 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 6 ਮਾਰਚ

ਥਾਣਾ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਲੰਘੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਛੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ; ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਿੰਡ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਰਾਈਫਲ ਘਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ’ਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਲੀਏਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਘਰ ’ਚ ਪਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੇਟੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

