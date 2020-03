‘ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ੈਫ 2020’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

‘ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ੈਫ 2020’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On March - 9 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬਰਨਾਲਾ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤ ‘ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ੈਫ 2020’ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਨ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਕਮ ਏਡੀਸੀ (ਜ) ਮੈਡਮ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਪੁੱਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ/ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ੈਫ 2020’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੈਪ ਨਾਲ ਸਮਨਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਨਰਅਪ ਸਰੁਚੀ, ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਨਰਅਪ ਮਮਤਾ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਡੈਸਰਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱੱਚ ਰਨਰਅਪ ਸੁਚਾਤਾ ਬਾਂਸਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਨਾਮ ਬੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ‘ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ੈਫ 2020’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

Both comments and pings are currently closed.