ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ Posted On March - 2 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 1 ਮਾਰਚ

ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਸ ਦੀ ਗੋਇਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਨੂੜ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਜੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਨੂੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ: ਈਓ

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੀਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Both comments and pings are currently closed.