ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇ Posted On March - 23 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 22 ਮਾਰਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇ ਪਈ ਤੂੜੀ, ਦਾਣੇ, ਖਲ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ।

ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਖਰੜ, ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਲੋਕੀਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਬਨੂੜ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂਸਲਾ, ਕਾਲੋਮਾਜਰਾ, ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਸਨੇਟਾ, ਦੈੜੀ, ਤੰਗੌਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

