ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ Posted On March - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 19 ਮਾਰਚ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕਿ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ: ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

