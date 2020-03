ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਰਹੇ ਬੰਦ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਰਹੇ ਬੰਦ Posted On March - 23 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 22 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਰਹੇ ਬੰਦ

Both comments and pings are currently closed.