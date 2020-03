ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ Posted On March - 19 - 2020 ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

5700 ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੈਸਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 18 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 151 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 25 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਸਕਾਊਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ 34 ਸਾਲਾ ਜਵਾਨ ਲੇਹ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਲੇਹ ਦੇ ਚੂਹੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ’ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੀਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਵਾਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਹ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 16 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41, ਕੇਰਲ ਵਿਚ 27 ਕੇਸ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 11 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਪੰਜ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 5,700 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੈਸਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਇਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਇਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

-ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਣ, ਫ਼ਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ 4 ਜਣੇ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਾਂਤ’ ’ਚੋਂ ਭੱਜੇ, ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਲਾਹੇ ਮੁੰਬਈ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਗਰੀਬ ਰੱਥ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਇਕਾਂਤ ਸਟੈਂਪ’ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਘਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ4 ਤੇ ਜੀ5 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲਘਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜੰਮੂ: ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਫਸੇ 405 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫਸੇ ਆਪਣੇ 405 ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਵਾਈਜ਼ੈਗ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ 29 ਭਾਰਤੀ ਪਾਕਿ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਅਟਾਰੀ: ਦੁਬਈ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ 29 ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

-ਪੀਟੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੁੂ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬ 3200 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3300 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3300 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ-2 (ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ-3 (ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ। ਡਾ. ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਜਿਮ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਟੇਜ-2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 62,570, ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 7,048, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 7,574 ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ 18,188 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 95,380 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,298 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੌਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਿਸਨੇਮਾਘਰ ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

