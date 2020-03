ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਂਹ Posted On March - 28 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਮਾਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 14 ਐਮਐਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਢ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਪੱਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਢ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੰਢ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕਿ ਰੱਖੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਤਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਂਹ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੀ ਪੱਕੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਐਮਐਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਧ ਕਿ 14 ਐਮਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕਿ ਪਏ ਇਸ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

