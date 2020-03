ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ Posted On March - 30 - 2020 ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ‘ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਲੂਣ ਤੇ ਆਚਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ’ ਡਿਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਪਿਆਜ਼ 35 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਮਟਰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਫਲੀਆਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਘੀਆ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ 50 ਰੁਪਏ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਪਾਲਕ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਛੀ, ਮੇਥੀ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਛੀ, ਧਨੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਛੀ, ਅਦਰਕ 80 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਨਿੰਬੂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਗਾਜਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਕੱਦੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਖੀਰਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਮੂਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਚਕੰਦਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਕਰੇਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਸੰਤਰੇ 60 ਰੁਪਏ, ਸੇਬ 120 ਰੁਪਏ, ਪਪੀਤਾ 30 ਰੁਪਏ, ਕਿੰਨੂ 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 72550 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 22476 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ 910 ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ, 6775 ਕਿੱਲੋ ਦਹੀਂ ਅਤੇ 5925 ਲਿਟਰ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 25.7 ਟਨ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 257 ਕੁਇੰਟਲ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਕੁਇੰਟਲ, ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ 109 ਕੁਇੰਟਲ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.