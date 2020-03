ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ Posted On March - 28 - 2020 ਰਣਦੀਪ ਮੱਦੋਕੇ ਔਸਕਰ ਕਲਾਊਡ ਮੋਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਭਿਆਸਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ‘ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ ਪਿਆ। ਕਲਾਊਡ ਮੋਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 1840 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 20 ਮਈ 1841 ਨੂੰ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1845 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਰਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੇ ਹਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਗਾਇਕਾ ਸੀ।

ਅਪਰੈਲ 1851 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਨੇ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਲੇ ਹਵਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰੇ ਵਿੰਗ ਚਿੱਤਰਾਂ (caricatures) ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਫਰੈਂਕ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮੋਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਪਾਠ ਜੈਕ-ਫ੍ਰਾਂਸੋਇਸ ਓਚਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜੈਕ ਲੂਈ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਗਪਗ 1856-1857 ਵਿਚ ਨੌਰਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਯੂਗੇਨ ਬੌਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਬੌਦੀਨ ਨੇ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ।

ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਕਲਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਮੋਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਮੋਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿੰਗ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੈੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਯੂਗੇਨ ਬੌਦੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੂਦ੍ਰਿਸ਼ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੱਤਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਮ.ਡਬਲਯੂ. ਟਰਨਰ ਨੇ 1810 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇਲ ਰੰਗ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਦੌਰਾ 1859-60 ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਰਬੀਜੋਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡੌਬਿਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰੋਯੋਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਈਕੋਲੇ ਦੇਸ ਬੌਕਸ-ਆਰਟਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਸੂਇਸ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੈਮਿਲ ਪਿਸਾਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1861 ਤੋਂ 1862 ਤਕ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 1862 ਵਿਚ ਮੋਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੇ ਹਾਵਰੇ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੌਦੀਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1872 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਛਾਪਾ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।

