ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ Posted On March - 24 - 2020 ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਘਨੌਲੀ, 23 ਮਾਰਰ

ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਗਰਦਲੇ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਦਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਗਰਦਲੇ, ਛੋਟੀ ਝੱਖੀਆਂ, ਬੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਰ ਲਗਪਗ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਬੋਰ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਹੀ ਹੈ।

