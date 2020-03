ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ Posted On March - 10 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

