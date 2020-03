ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਨਾਟਕ ‘ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦਾ ਮੰਚਨ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਨਾਟਕ ‘ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦਾ ਮੰਚਨ Posted On March - 10 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਾਰਚ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਮੈਨੁਅਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਾਟਕ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਘੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।

ਨਾਟਕ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਮਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਘਈ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ ਸੈਣੀ, ਅੰਕੁਸ਼ ਬੂਟਾ, ਬਚਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੀਆ, ਮਮਤਾ, ਸਿਲੋਨੀ, ਜਯੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ਼ਕਾ, ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਸੁਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਨਾਟਕ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜੀ. ਐਸ. ਕੇ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ‘ਹਵਾ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ) ਤੇ ਟੀਟੂ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

