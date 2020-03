ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ Posted On March - 24 - 2020 ਬੀ. ਐੱਸ. ਚਾਨਾ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਮਾਰਚ

ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਦ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਆੲੀਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਭਾਂਵੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਪਠਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰੋਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਲਿਹਿਦਗ਼ੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ(ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ):ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਰਧ ਸੈੀਨਕ ਬਲਾਂ,ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾ, ਗੈਸ ਏਜ਼ੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾੲਿਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12, ਸਰਹਿੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਨੌਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੰਗਲ (ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ): ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਟਾਂਵਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਹੋਏ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਰੁਰਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵੀ ਸੰਨਾਂਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੰਗਲ ਪਵਨ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਬੇ ਬੇਲਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਬੇਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਨਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ।

ਅਮਲੋਹ (ਰਾਮ ਸਰਨ ਸੂਦ): ਅਮਲੋਹ, ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗਡ਼੍ਹ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਲੋਹ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ

ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੱਕੀਆਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਮਾਨ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸੂਦ): ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 100 ਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਾਏ 170 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆੳੁਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾੲੀਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਭਿਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਗਨ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਡਰਾੲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਜਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

