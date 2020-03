ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ Posted On March - 28 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਲੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94173-76655 ਜਾਂ ਈਮੇਲ redcrossldh@yahoo.com ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਸਗੱਮਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 98731-73781 ਅਤੇ 9872290882 ਜਾਂ ਈਮੇਲ adcpcrimeldh@gmail.com, additionalcomm.mcl@gmail.com ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਨਾਲ 8968271703 ਜਾਂ ਈਮੇਲ east.ludhiana @gmail.com, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਨਾਲ 97797-46223 ਜਾਂ ਈਮੇਲ sdmsir@yahoo.com, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ ਨਾਲ 87280-78970 ਜਾਂ ਈਮੇਲ raikotsdmd@gmail.com, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਇਲ ਨਾਲ 82388-60399 ਜਾਂ ਈਮੇਲ sdmpayal@gmail.com, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖੰਨਾ ਨਾਲ 99888-08884 ਜਾਂ ਈਮੇਲ sdm_khn2010@yahoo.com, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਮਰਾਲਾ ਨਾਲ 82839-00045 ਜਾਂ ਈਮੇਲ sdm1.samrala@gmail.com, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਗਰਾਂਉ ਨਾਲ 81461-00702 ਜਾਂ ਈਮੇਲ sdmjgn1@gmail.com ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

