ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ

ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ Posted On March - 31 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 30 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱੱਚ ਮੁਰਗੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੁਰਗੇ/ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਰੈਲਰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰੈਲਰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ 6 ਫ਼ਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੂਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਕਣਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਕੋਲ ਫੀਡ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਡ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫ਼ਾਰਮਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਗੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਗੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ: ਡੀਸੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

