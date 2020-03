ਪੈਰਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ? Posted On March - 29 - 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਵੇਂ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਮਾਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਮੂਰਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ, ਲਗਪਗ ਦਸ ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਰਿਸ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰੋਮ ਅਤੇ ਵੈਨਿਸ ਜਿਹੇ ਛੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੀਮੂਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ, ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਾਗ਼ਾਂ, ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਗਿਰਜਿਆਂ, ਸੰਗੀਤਕ ਫੁਹਾਰਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ, ਨਾਚ-ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੈਰਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ?

ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਅਤੇ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਇਤਨਾ ਅਪਣੱਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੇ, ਇਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਜਾਵੋਗੇ ਖ਼ਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਇਤਨੇ ਕੁੰਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਵੰਚਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤਿਆਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੀ ਕਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕਾਬੂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਜ਼ਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਿਆਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਵਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਫ਼ਲਸਫੇ਼, ਰਸੋਈ ਕਲਾ, ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਾਤੀਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਦੀ ਸੌਖ ਕਾਰਨ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੂਲੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਿਖ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣੇ। ਪੈਰਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਰਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਸੈਂਡਲਾਂ, ਪਰਸਾਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਰਤਣ, ਸੱਜਣ-ਫੱਬਣ ਅਤੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਵੰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅਜੋਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਹਠ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਉੱਤੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਯੋਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਜੋਸੇਫਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਸੇਫਿਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਜੋਸੇਫਿਨ, ਛੱਬੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜੋਸੇਫਿਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਰ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਨੱਤੀ-ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ।

ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਉਂਟ ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਦੀਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰਾਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਵਾਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੀਰੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾ ‘ਹਾਂ’ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ‘ਨਾਂਹ’, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਸ਼ਾਇਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਨੋਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਵੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਨਿਨੋਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬੀ, ਹੁਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਲਪਨਾ ਟੁੰਬਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਾਂਘ ਭਰੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਬੁਝਾਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।

ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮਰਿਆਦਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਜਿਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਣਨ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਸਜਾਵਟੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ, ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਕਣ-ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ-ਇਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏਫਿਲ ਟਾਵਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਏਫਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕੈਬਰੇ ਨਾਚ ਅਤੇ ਕਈ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਫੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਰਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪੈਰਿਸ ਮੈਂ ਟੁਰ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬੜਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਲੂਰਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਭਵ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋ। ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਲੀਕੋ, ਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਪੈਰਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ?

ਦਸਤਕ Comments Off on ਪੈਰਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ?

Both comments and pings are currently closed.