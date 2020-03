ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ Posted On March - 6 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 5 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਅਰ), ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨੇੜੇ ਗਰਾਊਂਡ), ਸਿਆਨਾ ਪੀਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਜੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ਼ ਖਰੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੰਗੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਜੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੀ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀ ਜੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

