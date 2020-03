ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ Posted On March - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਮਾਰਚ

ਇਥੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤਿਓਣਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਢੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ 250 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ।

ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗਰੈਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

