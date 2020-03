ਪੀਯੂ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਪੀਯੂ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ Posted On March - 13 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕੇ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਬਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਅੰਗਰੀਸ਼ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਕੇ ਗਰੋਵਰ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਬਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੇ.ਕੇ. ਗਰੋਵਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਯੂ), ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ (ਯੂਆਈਐੱਲਐੱਸ, ਪੀਯੂ) ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ (ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ) ਰਹੇ। ਏਸੀ ਬਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਯੂਆਈਐੱਲਐੱਸ, ਪੀਯੂ), ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ) ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਯੂ) ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਪੀਯੂ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ

Both comments and pings are currently closed.