ਪੀਯੂ: ਦਾਦੀਆਂ-ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ Posted On March - 7 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ

ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹੀ-ਅਣਕਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹਾਸਾ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਿਆ। ਦਾਦੀਆਂ-ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਫੂਲ ਦੇਵੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਈਦਗਾਹ’ ਉਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਦੀ ਅਮੀਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਹਾਮਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ, ਮਯੰਕ, ਅਨੁਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮਮਤਾ ਕਾਲੜਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਏ ਸਥਿਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਰੰਗਦਾਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਵਰਗੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ) ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਬਟਾਲੀਅਨ 82) ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਰਾਈਜਸ ਫਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਸੁਚੇਤਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

