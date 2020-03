ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ Posted On March - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਮਾਰਚ

ਥਾਣਾ ਮੇਹਟੀਆਣਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 30-35 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

