ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਨਾ ਦਾ ਭੋਗ Posted On March - 9 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬੋਹਾ, 8 ਮਾਰਚ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਰਕੀ ਖੂਹੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਰਿਉਂਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੀ ਅਤਿੰਮ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ , ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਕਲੀਪੁਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 7100 ਰੁਪਏ , ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ , ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਗਿਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਬਲੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਿਉੁਂਦ ਕਲਾਂ, ਰਿਉਂਦ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਨਾ ਦਾ ਭੋਗ

Both comments and pings are currently closed.