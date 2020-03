ਪਿੰਡ ਕੋਟਧਰਮੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ Posted On March - 12 - 2020 ਸੁਰਜੀਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ

ਝੁਨੀਰ, 11 ਮਾਰਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਕੋਟਧਰਮੂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਚਿੱਕੜੋ-ਚਿੱਕੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

