ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ Posted On March - 31 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 30 ਮਾਰਚ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨੌਲਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਦਸਤਾਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਮਟਰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹੇ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਨਿਤਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

Both comments and pings are currently closed.