ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On March - 2 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 1 ਮਾਰਚ

ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਖੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਪੜੌਲ, ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰ ਕਲੀਨਰ ਮੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੇੜੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਸੜਕ ਉਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਉਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Both comments and pings are currently closed.