ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Posted On March - 7 - 2020 ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ

6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਧੱਕਦਿਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਤਲਿਸਮੀ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (2)

ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਰਚਨਾ ‘ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

(3)

ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਵਾਅਦੇ

4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ’ (4 ਮਾਰਚ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾੳਣ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਈਮੇਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ

4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੇਖ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤਰਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਈਮੇਲ (2)

‘ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੀਪੀ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਖੇਤੀ/ਖੇਡਾਂ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ’ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹ ਉਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ: ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਵੱਲ’ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, 21 ਫਰਵਰੀ) ਵਿਚ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਿਖਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਮਝੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ?’ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਗਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਸੰਪਾਦਕੀ

