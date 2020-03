ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ Posted On March - 10 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜੀਂਦ, 9 ਮਾਰਚ

ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਲਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੰਗੋਲੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੋ, ਰੰਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

