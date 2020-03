ਪਵਾਰ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ Posted On March - 19 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 17 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰੀਵੰਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 55 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਚਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇੰਦੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਨਾ ਖਾਨ, ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਮਹੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

