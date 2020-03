ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ Posted On March - 29 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ, ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰਾਂ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਈਜ਼ੀ ਡੇਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ 9888706612, ਰਵੀ 7889232175, ਮਨੀਸ਼ 9876454567, ਸੁਨੀਲ 9041377513, ਸੰਦੀਪ 7009575047 ਅਤੇ 7526830583, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 7009759319 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 7889157954, 9814501372 ਤੇ 9780323560 ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰਾਂ ’ਚ 7888815034, 9115604743, 8591855717, 9872305709, 7696787047, 9115501181 ਅਤੇ 8146016436 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ-1 ਦੇ ਨੰਬਰ 9914110177 ਤੇ 7717303832 ਵਟਸਐਪ 9316466166 ਤੇ 9781164948, ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਦੇ 9592115551, 9872309895 ਤੇ ਵਟਸਐਪ 9988995590, 7889086295 ਤੇ 7696781110, ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ 8437890004, 95014441205 ਵਟਸਐਪ 9855484148, 8728861515, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ-2 ਦਾ ਨੰਬਰ 9988119955, 9696471008 ਵਟਸਐਪ 9814249049, 7009750163, ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ 7009103971, 8872660047, ਵਟਸਐਪ 9855508800, 9781390700, 7009103971 ਅਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ 9465874217, 7717303830 ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9115303040, 9646465194 ਤੇ 8284884414 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

