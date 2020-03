ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਿਖਣਗੇ ‘ਜਲ ਪੰਛੀ’ Posted On March - 1 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ-ਜ਼ੈੱਡ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਮਗਰਮੱਛਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਮਗਰਮੱਛਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੂਅ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਫੀਜੈਂਟਰੀਆਂ (ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਲਾ) ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਫਓ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ-ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਿਖਣਗੇ ‘ਜਲ ਪੰਛੀ’

