ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਏ Posted On March - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਈਆ, 14 ਮਾਰਚ

ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਰਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿਲਬਾਗ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ।

