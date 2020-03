ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ Posted On March - 19 - 2020 ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਲੀ ਨੰ: 5, ਅਰਜਨ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 94636-19353 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣ, ਬਲਕਿ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਐਨਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਬੜ੍ਹਗੁੱਜਰ, ਪਿੰਡ ਭੀਖੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂ, ਪਿੰਡ ਗੰਢੂ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਹਾਂਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਆਦਿ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 84278-30361 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ। ਸੰਪਰਕ: 70874-73286 ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਭਗਤ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੰਪਰਕ: 87278-92570 ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਖੇਡ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਹਰਜੀਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਹਰੇੜੀ ਰੋਡ, ਸੰਗਰੂਰ। ਸੰਪਰਕ: 97816-77772 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਾਰਡ ਨੰ. 9, ਬੁਢਲਾਡਾ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਸੰਪਰਕ: 95015-60993 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 90231-96276 ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲਿਜਾਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਭਟਕਾਵੇਗੀ। ਆਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਪਰਕ: 95172-00260

