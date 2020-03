ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ Posted On March - 19 - 2020 ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ/ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ-ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ/ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ/ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ/ ਆਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ/ਵਿਗਸਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਤੋੜਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਤ-ਬਾਹਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ (ਅਣਖ਼ ਲਈ ਕਤਲ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆਇਲਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਓਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲਜ਼ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਓਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ‘ਚ ਆ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਕਲਾਪਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਏਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਧਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਲਾਪੇ ਨੇ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ/ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਓਧਰ ਵੱਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਹੈ। -ਸੰਪਰਕ: 79867-02493

