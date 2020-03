ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ Posted On March - 15 - 2020 ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਲੋਟ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਅ ’ਚ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਣਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

Both comments and pings are currently closed.