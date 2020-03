ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਹੇ

ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਹੇ Posted On March - 20 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ’ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਲਮਕਾ’ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗਾਂਵਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ: ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕਚੌਰੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ‘ਪੂਰੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕਚੌਰੀ’ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ (32), ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (25), ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ (26) ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (31) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜੱਲਾਦ ਪਵਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ 1.830-2.440 ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਡੰਮੀ ’ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਵਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਵਾਰਡਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਰੱਸਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ ‘ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ’ ਔਰੰਗਾਬਾਦ (ਬਿਹਾਰ): ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ,‘ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਊਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ।’ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

