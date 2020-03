ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ

ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ Posted On March - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ 6 ਮਾਰਚ

‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਟਾਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਅਖ਼ਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਹਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ 95 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਰੂ, ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਨਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰੇਵਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

