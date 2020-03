ਨਾਟਕ ‘ਕਾਕੋਰੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਨਾਟਕ ‘ਕਾਕੋਰੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ Posted On March - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਮਾਰਚ

ਨੂਤਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮੰਚ, ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂਤਨ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਤਿਕਾ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾਟਕ ‘ਕਾਕੋਰੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ’ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰੂਪ ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕਾਕੋਰੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ’ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ’। ਨਾਟਕ ‘ਕਾਕੋਰੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ’ ਵਿੱਚ ਕਾਕੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

