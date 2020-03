ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ Posted On March - 1 - 2020 ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਰੀਆਕੁਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਰਕ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-16 ਵਿੱਚ ਰੰਗਕਰਮੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੱਸੀ-ਪੁਨੂੰ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ-ਪੁਨੂੰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਕੇਕੇ. ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਵੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਥਕ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਰਕ ਨਿਧੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਦੇ ‘ਬਸੰਤ ਰਾਗ’ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀਪਤੀ ਬਬੂਟਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਭਰੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।

