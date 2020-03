ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ: ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ: ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ Posted On March - 12 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ

ਮਮਦੋਟ, 11 ਮਾਰਚ

ਹਲਕਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖੱਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਮਦੋਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਗੁੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ।

