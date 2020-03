ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ Posted On March - 22 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਬਾਲਾ, 21 ਮਾਰਚ

ਕੋਟ ਕਛੂਆ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 21 ਸਾਲਾ ਨਵਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਛੂਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਵਨ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ।

