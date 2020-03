ਨਥਾਣਾ-ਗੋਨਿਆਣਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੈ ਭਾਣਾ Posted On March - 9 - 2020 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ

ਨਥਾਣਾ, 8 ਮਾਰਚ

ਇਥੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਥਾਣਾ ਤੋਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੇਅਰੀ ਨੇੜਲਾ ਚੌਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

