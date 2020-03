ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 115.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ Posted On March - 17 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 16 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 115.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਐੱਨਕੇ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਓ ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਊਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਪੀਓ ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਤਿੰਦਰ, ਏਡੀਏ ਮੇਨਪਾਲ, ਐੱਮਈ ਮਿਰਨਾਲ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

