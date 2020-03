ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 137 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ Posted On March - 13 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ 137.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 16 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 137.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਦਕਿ 51.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵੀ 137.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ 137.45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

