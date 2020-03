ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ Posted On March - 23 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ ਪੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘ਅਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ ਲਾਪਤਾ 17 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

ਰਾਏਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 17 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈ ਜੀ (ਪੀ) ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਰਜੀ, ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਕੋਬਰਾ ਦੇ 600 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਮਾਗੁੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਮਿੰਪਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 250 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਲਸਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਪਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ

